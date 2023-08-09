Так, ВСУ ведут наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Где ВСУ имели частичный успех

По словам Ковалева, в направлении Урожайного, Приютного и Вербового ВСУ имели частичный успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Однако враг несет значительные потери в вооружении, личном составе и технике.

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