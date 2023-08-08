Это 24 Каналу прокомментировал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он добавил, что украинские войска прошли один из самых сложных этапов – полосу обеспечения. Теперь ВСУ выходят на линии обороны, где расположены оккупанты.

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"На самом деле информация разная. Некоторые неофициально говорят о том, что в некоторых местах уже первая линия пройдена и на определенных участках украинские войска выходят на вторую. Но есть официальная информация, мы ею оперируем", – сказал Самусь.

Прорывают оборону врага

Украинские бойцы прошли тяжелую полосу обеспечения​. Она предназначена для того, когда наступающие войска увязнут в минных полях, инженерных заграждениях и т.д., то артиллерия противника накрывает их.

"Это очень тяжело пройти, прежде чем дойти до первой линии обороны, где расположены войска противника", – отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

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Россияне не смогли сдержать ВСУ

В течение этого месяца россияне постоянно направляли резервы со второй или третьей линии обороны на первую, поскольку оккупантам не удавалось сдерживать ВСУ. Вражеские обороняющиеся войска не выполнили свои задачи. К тому же, наступление идет не на одном узком участке, а по широкому фронту и на Юге, и на Востоке Украины.

Параллельно продолжаются формирующие операции, когда украинские войска артиллерией и высокоточными средствами уничтожают командные пункты, склады с боеприпасами, логистику, ПВО. Это позволит войску движение вперед.

"На некоторых направлениях есть и по три линии обороны врага. Однако я уверен, что украинское командование знает, как их пройти", – добавил Самусь.

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