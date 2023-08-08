Це 24 Каналу прокоментував заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він додав, що українські війська пройшли один з найскладніших етапів – смугу забезпечення. Тепер ЗСУ виходять на лінії оборони, де розташовані окупанти.
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"Насправді інформація різна. Дехто неофіційно говорить про те, що у деяких місцях вже перша лінія пройдена і на певних ділянках українські війська виходять на другу. Але є офіційна інформація, ми нею оперуємо", – мовив Самусь.
Проривають оборону ворога
Українські бійці пройшли важку смугу забезпечення. Вона призначена для того, коли наступаючі війська зав'язнуть у мінних полях, інженерних загородженнях тощо, то артилерія противника накриває їх.
"Це дуже важко пройти, перш ніж дійти до першої лінії оборони, де розташовані війська противника", – зазначив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.
Що означає прорив першої лінії оборони ворога: дивіться відео
Росіяни не змогли стримати ЗСУ
Протягом цього місяця росіяни постійно надсилали резерви з другої чи третьої лінії оборони на першу, оскільки окупантам не вдавалося стримувати ЗСУ. Ворожі війська, які обороняються, не виконали свої завдання. До того ж наступ іде не на одній вузькій ділянці, а по широкому фронту і на Півдні, і на Сході України.
Паралельно продовжуються формуючі операції, коли українські війська артилерією та високоточними засобами знищують командні пункти, склади з боєприпасами, логістику, ППО. Це дозволить війську рух вперед.
"На деяких напрямках є і по три лінії оборони ворога. Однак я впевнений, що українське командування знає як їх пройти", – додав Самусь.
Оперативна ситуація на фронті: останні новини
- 8 серпня російські окупанти завдали 3 ракетних та 47 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 55 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
- Росіяни всіма можливими способами намагаються відтермінувати свою поразку. Так, на Запорізькому напрямку російські окупанти застосували хімічні боєприпаси. У такий спосіб ворог хотів створити перешкоди для наступу ЗСУ.
- Запеклі бої тривають в районі Роботиного Пологівського району Запорізької області. Наші військові знищують ворога й просуваються сотнями метрів на Мелітопольському напрямку.