Протягом доби відбулося близько 20 бойових зіткнень. У Генштабі назвали високою ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України з боку Росії.

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Росія не припиняє терор цивільних

8 серпня російські окупанти завдали 3 ракетних та 47 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 55 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Держава-терорист зруйнувала житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Загарбники мріють про "вибори"

Росіяни почали підготовку до агітації у населеному пункті Стульневе Запорізької області, який перебуває під їхньою тимчасовою окупацією. Вони хочуть провести тут "вибори" у єдиний день голосування в Росії – 10 вересня.

Заплановано візит представників партії "Єдина Росія". Вони хочуть створити з місцевих колаборантів інформаторів та агітаторів.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах і ведуть контрбатарейну боротьбу.

За минулу добу наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші артилеристи та підрозділи ракетних військ уразили ворожий склад боєприпасів, 2 пункти управління, 2 станції РЕБ та 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках російська авіація завдала ударів в районах Грем'ячки та Леонівки Чернігівської області. Також загарбники обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів. Це Володимирівка, Синьківка та Ясна Поляна на Чернігівщині. Степок та Атинське на Сумщині. Пильна, Гатище, Стрілеча на Харківщині та інші місця.

На Куп'янському напрямку ЗСУ тримають оборону. На Харківщині ворожа авіація завдала ударів в районах Синьківки й Котлярівки, а на Луганщині – в районі Новоселівського. Противник обстріляв з мінометів та артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кучерівка, Куп'янськ Харківської області.



На Лиманському напрямку авіація країни-агресорки завдала ударів в районах Тернів, Серебрянки, Веселого і Спірного на Донеччині та в районі Білогорівки на Луганщині. На Донеччині ворожа артилерія обстріляла Роздолівку і Спірне, а на Луганщині – Верхньокам'янське та Білогорівку.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян на околицях Кліщіївки, що на Донеччині. Противник завдав авіаційних ударів в районах наступних населених пунктів: Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне, Нью-Йорк. Російська артилерія обстріляла понад 10 населених пунктів, зокрема Іванівське, Маркове, Богданівку, Оріхово-Василівку, Васюківку.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Авдіївки та Сєверного, що на Донеччині. Російська авіація атакувала райони Первомайського і Сєверного. А ворожа артилерія обстріляла Тоненьке, Авдіївку, Соловйове, Первомайське та Карлівку.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони стримують наступ росіян в районі Мар'їнки. Росія завдала авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів з боку країни-агресорки зазнали Красногорівка, Гостре, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку росіяни захотіли відбити втрачене положення в районі Старомайорського, але їхні спроби виявилися марними. Ворожа авіація завдала ударів в районах Благодатного, Времівки та Старомайорського. Артилерія противника обстріляла Вугледар, Благодатне, Пречистівку, Водяне, Золоту Ниву, Старомайорське. Також артилерійських обстрілів зазнав населений пункт Левадне, що у Запорізькій області.

На Запорізькому напрямку Росія завдала авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерія противника обстріляла понад 15 населених пунктів. Серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку росіяни обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Херсон, Микільське, Велетенське, а також Куцуруб і Очаків, що на Миколаївщині.

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