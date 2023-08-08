В течение суток произошло около 20 боевых столкновений. В Генштабе назвали высокой вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины со стороны России.
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Россия не прекращает террор гражданских
8 августа российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 47 авиационных ударов. Также захватчики совершили 55 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Государство-террорист разрушило жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.
Захватчики мечтают о "выборах"
Россияне начали подготовку к агитации в населенном пункте Стульнево Запорожской области, который находится под их временной оккупацией. Они хотят провести здесь "выборы" в единый день голосования в России 10 сентября.
Запланирован визит представителей партии "Единая Россия". Они хотят создать из местных коллаборантов информаторов и агитаторов.
Что известно об успехах ВСУ
Силы обороны продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А наши артиллеристы и подразделения ракетных войск поразили вражеский склад боеприпасов, 2 пункта управления, 2 станции РЭБ и 5 артиллерийских средств на огневых позициях.
Какая ситуация на фронте
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях российская авиация нанесла удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Также захватчики обстреляли из минометов и артиллерии более 15 населённых пунктов. Это Владимировка, Синьковка и Ясная Поляна на Черниговщине. Степок и Атинское в Сумской области. Пыльная, Гатище, Стрелечья на Харьковщине и другие места.
На Купянском направлении ВСУ держат оборону. В Харьковской области вражеская авиация нанесла удары в районах Синковки и Котляровки, а в Луганской области - в районе Новоселовского. Противник обстрелял из минометов и артиллерии более десяти населенных пунктов. Среди них Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Кучеровка, Купянск Харьковской области.
На Лиманском направлении авиация страны-агрессорки нанесла удары в районах Тернов, Серебрянки, Веселого и Спорного в Донецкой области и в районе Белогоровки на Луганщине. В Донецкой области вражеская артиллерия обстреляла Раздоловку и Спорное, а в Луганской области – Верхнекаменское и Белогоровку.
На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки россиян в окрестностях Клещиевки, что в Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах следующих населенных пунктов: Краматорск, Марково, Клещиевка, Северное, Нью-Йорк. Российская артиллерия обстреляла более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Марково, Богдановку, Орехово-Василовку, Васюковку.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Российская авиация атаковала районы Первомайского и Северного. А вражеская артиллерия обстреляла Тоненькое, Авдеевку, Соловьево, Первомайское и Карловку.
На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают наступление россиян в районе Марьинки. Россия нанесла авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы со стороны страны-агрессорки подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка.
На Шахтерском направлении россияне захотели отбить утраченное положение в районе Старомайорского, но их попытки оказались тщетными. Вражеская авиация нанесла удары в районах Благодатного, Времевки и Старомайорского. Артиллерия противника обстреляла Угледар, Благодатное, Пречистовку, Водяное, Золотую Ниву, Старомайорское. Также артиллерийским обстрелам подвергся населенный пункту Левадное, что в Запорожской области.
На Запорожском направлении Россия нанесла авиационные удары в районах Новоданиловки и Работино Запорожской области. Артиллерия противника обстреляла более 15 населённых пунктов. Среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении россияне обстреляли из артиллерии более 10 населённых пунктов. Среди них Херсон, Никольское, Велетенское, а также Куцуруб и Очаков Николаевской области.
Другие новости с фронта
- Недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские оккупанты применили химические снаряды. Захватчики, вероятно, использовали хлорпикрин в районе Новоданиловки.
- Ранее военный эксперт Олег Жданов говорил, что на Лимано-Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Там россияне продолжают бросать в бой все больше техники и людей, одновременно терпя большие потери.
- Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что захватчики пытаются замедлить наступление ВСУ на Юге. Наши защитники на Мелитопольском и Бердянском направлениях сталкивались со сплошным минированием. Потому что оккупанты минируют в три слоя позиции и все возможные направления движения, а также укрепляют и бетонируют ключевые господствующие высоты.