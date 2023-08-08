Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что успешен наступление ВСУ на Юге существенно усложнит ситуацию для российских оккупантов.

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Почему наступление на Юге так важно

Как отметил Мусиенко, успешные наступательные действия Вооруженных Сил на Юге помогут выйти на азовское побережье и планировать дальнейшее освобождение Крыма.

Со стратегической точки зрения наше наступление на Юге способно решить многое. Что такое продвижение на Юге? Это возможность выбросить врага и выйти к Азовскому морю и Крыма. Это – стратегически важно,

– заметил Мусиенко.

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Несмотря на это, очень интенсивные боевые действия также продолжаются на Востоке. Украинские военные героически удерживают позиции и даже успешно контратакуют на Бахмутском направлении. Это заставляет оккупантов "сжигать" собственные резервы, которые они могли, к примеру, использовать на Юге.

Это очень важная работа. Так же и на Купянском направлении наши военные сдерживают врага, как и в других направлениях. Но сейчас стратегически важное и приоритетное направление – Юг. От того, как все будет там развиваться, будут зависеть все дальнейшие события,

– считает Мусиенко.

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