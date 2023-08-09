Хотя остается непонятным, установили ли украинские войска длительное присутствие на этом берегу. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Что говорят аналитики ISW

Несколько российских "военкоров" 8 августа сообщили, что украинские силы высадили в семь катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров.

Российский "военкор" отметил, что недавно российское командование передислоцировало "подготовленную группировку" российских десантников из района Казачьей Лопани в Запорожскую область и заменило их мобилизованными бойцами неопределенного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе.

Так называемый оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии отразил украинские катера, а украинских военных вблизи Казачьей Лопани якобы нет.

Однако большинство известных российских "военкоров" утверждали, что украинским войскам удалось использовать тактический сюрприз и высадиться на левом берегу, прежде чем привлечь российские силы к обмену стрелковым оружием, и Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе. создание паники в и так деликатном российском информационном пространстве,

– заявили аналитики.

Горячие точки в доступных данных NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за последние 24 часа в этом районе, кажется, подтверждают, что там шли значительные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийский огонь.

"До конца дня 8 августа многие российские источники обновили свои заявления, сообщив, что российские войска сохраняют контроль над Казачьими Лагерями, оттеснив украинские силы обратно к береговой линии, и что в прибрежных районах близ Казачьих Лагерей происходят перестрелки из стрелкового оружия и другие поселения на левом. берегу", – отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что ISW еще не наблюдала визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинской армии или развертывании украинской техники вблизи Казачьих Лагерей, и текущая модель российских сообщений больше соответствует ограниченному рейду через реку, чем более широкой украинской операции.

Напомним, что военные обозреватели сообщали, что украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу Херсона. В Минобороны прокомментировали эту информацию.

"Определенные действия уже предприняты, уже завершены", – лаконично прокомментировала Анна Маляр.