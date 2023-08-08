Также российские захватчики отключили людей от интернета, а затем ездили по улицам со специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации. Кстати, Каховка расположена на левом берегу Днепра, который пока контролируют оккупанты.

Смотрите также ВСУ достают очень далеко: в ОК "Юг" ответили, как удары по мостам влияют на оккупантов

Оккупанты в Каховке прибегают к провокациям

Заместитель министра обороны пояснила, что оккупанты дальше пытаются обнаружить на временно оккупированных территориях украинцев, которые:

проукраински настроены;

сотрудничают с Силами обороны Украины.

Так, в городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники. В это время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые "правоохранительные органы",

– рассказала Анна Маляр.

По ее данным, также российские захватчики:

умышленно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного интернета;

пока не было российской связи и интернета ездили по улицам на машинах, у которых было специальное электронное оборудование для обнаружения работы передатчиков информации.

Каховка еще оккупирована россиянами: смотрите на карте

ВСУ дистанционно уничтожают позиции врага на левом берегу Днепра

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные на левом берегу Херсона держат огневой контроль и не дают врагу закрепиться на позициях.

Там идет контрбатарейная борьба, линия фронта достаточно напряженная. ВСУ продолжают зачищать левый берег.

Россияне пытаются удержать ту первую линию обороны, которая была смыта из-за подрыва ими Каховской ГЭС, поэтому сейчас у оккупантов на левом берегу очень сложная ситуация,

– сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, наши военные не дают врагу возможности закрепиться на предыдущих позициях, держа плотный огневой контроль над всем левым берегом. В результате этих действий ВСУ ежесуточно уничтожают: