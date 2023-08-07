Первый из них – физический – повреждение полотна и снижение пропускной способности. Об этом 24 Каналу заявила руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. К слову, по Чонгарскому мосту Вооруженные Силы Украины ударили также 29 июля.
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"Второй – психологический – просто укладывается в понятие "поврежден". То есть – "достают", – подчеркнула Гуменюк.
Чтобы восстановить логистический объект, вероятно, нужно несколько дней. Оккупанты могут применить определенные мощности. Однако это будет скопление людей и техники.
И опасность, ведь туда достают. И останавливать логистику просто в тот же момент они совершенно не могут, потому что развитие боевых действий требует продолжения логистики, снабжения,
– сказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга.
Однако в этом случае пути снабжения оккупантов будут пролегать гораздо Западнее – то есть ближе к Силам обороны Украины. А они достают гораздо дальше.
Что известно о поражениях мостов в Херсонской области: смотрите видео
Атаки на Чонгарский и Генический мосты
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