Хоча залишається незрозумілим, чи українські війська встановили тривалу присутність на цьому березі. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Що кажуть аналітики ISW

Кілька російських "воєнкорів" 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів.

Російський "воєнкор" зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників з району Козачої Лопані до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

Так званий окупаційний глава Херсонської області Владімір Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії відбив українські катери, а українських військових поблизу Козачої Лопані нібито немає.

Однак більшість відомих російських "воєнкорів" стверджували, що українським військам вдалося використати тактичний сюрприз і висадитися на лівому березі, перш ніж залучити російські сили до обміну стрілецькою зброєю, і Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути створення паніки в і так делікатному російському інформаційному просторі,

– заявили аналітики.

Гарячі точки в доступних даних NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години в цьому районі, здається, підтверджують, що там точилися значні бойові дії, яким, ймовірно, передував або супроводжувався артилерійський вогонь.

"До кінця дня 8 серпня багато російських джерел оновили свої заяви, повідомивши, що російські війська зберігають контроль над Козачими Лагерями, відтіснивши українські сили назад до берегової лінії, і що в прибережних районах поблизу Козачих Лагерів відбуваються перестрілки зі стрілецької зброї та інші поселення на лівому березі", – зазначили в ISW.

Аналітики підкреслили, що ISW ще не спостерігала візуальних доказів, які б свідчили про наявність значної кількості українського війська або розгортання української техніки поблизу Козачих Лагерів, і поточна модель російських повідомлень більше відповідає обмеженому рейду через річку, ніж ширшій українській операції.

Нагадаємо, що військові оглядачі повідомляли, що український спецназ форсував Дніпро і висадився на лівому березі Херсонщини. У Міноборони прокоментували цю інформацію.

"Певні дії вже зроблені, вже завершені", – лаконічно прокоментувала Ганна Маляр.