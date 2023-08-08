Зокрема, в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр не спростувала, але і не підтвердила це, інформує 24 Канал.

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"Певні дії вже зроблені, вже завершені", – лаконічно прокоментувала Ганна Маляр.

Що цьому передувало

Військовий оглядач BILD Юліан Ріпке повідомив 8 серпня, що український спецназ форсував лівий, захоплений росіянами, берег Дніпра.

Мова йде про район поблизу села Козачі Табори Херсонської області, яке знаходиться між Новою Каховкою та Херсоном.

Сюрприз! Український спецназ висадився на лівому березі Дніпра, на захід від села Козачі Табори. Я був проінформований про запланований рейд 2 дні тому, але зі зрозумілих причин не міг говорити. Поки що це схоже на розвідувальну атаку, проведену за допомогою швидкісних катерів. Але росіяни пізнали на смак, що буде,

– пише Репке.

Зауважимо, проросійські телеграм-канали повідомляють про те, що зараз у районі Козачих Таборів тривають бої. Так званий очільник російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що десанті війська України було відбито.

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