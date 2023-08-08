Зокрема, в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр не спростувала, але і не підтвердила це, інформує 24 Канал.
Дивіться також ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку
"Певні дії вже зроблені, вже завершені", – лаконічно прокоментувала Ганна Маляр.
Що цьому передувало
Військовий оглядач BILD Юліан Ріпке повідомив 8 серпня, що український спецназ форсував лівий, захоплений росіянами, берег Дніпра.
Мова йде про район поблизу села Козачі Табори Херсонської області, яке знаходиться між Новою Каховкою та Херсоном.
Сюрприз! Український спецназ висадився на лівому березі Дніпра, на захід від села Козачі Табори. Я був проінформований про запланований рейд 2 дні тому, але зі зрозумілих причин не міг говорити. Поки що це схоже на розвідувальну атаку, проведену за допомогою швидкісних катерів. Але росіяни пізнали на смак, що буде,
– пише Репке.
Актуально про ситуацію на цьому напрямку
- За даним Генштабу, на Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Зміївки, Томарино та Одрадокаменки Херсонської області.
- Артилерійським обстрілам ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівка, Садове, Придніпровське, Республіканець, Херсон і Кізомис.
- Водночас Сили ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.