Так, ЗСУ ведуть наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Важливо ЗСУ здійснили "обмежений рейд" через Дніпро на Херсонщині: що про це думають аналітики ISW

Де ЗСУ мали частковий успіх

За словами Ковальова, у напрямку Урожайного, Приютного та Вербового ЗСУ мали частковий успіх. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Однак ворог зазнає значних втрат в озброєнні, особовому складі та техніці.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини