Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, отметив, что на Купянско-Сватовском направлении были значительные успехи по уничтожению личного состава и военной техники врага.

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Украинские военные за последние 8 дней уничтожили 6 танков противника. Три из них выбили бойцы 92 ОМБр.

Удалось повредить российский ЗРК за 16 миллионов долларов

Как отметил военный, российские оккупанты сконцентрировали значительное количество личного состава и военной техники на Купянско-Сватовском направлении. Они обстреливают не только передовые позиции, но и прифронтовые населенные пункты.

Тем не менее, украинские военные эффективно уничтожают российских оккупантов. Недавно там удалось подбить вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор", который стоит более 16 миллионов долларов.

К сожалению, он полностью не взорвался. Но поражение было достаточно серьезным. ЗРК задымился. 16 миллионов долларов поехали на ремонт, что дало возможность организовать коридор для более эффективной работы беспилотников разведывательного действия, что улучшило точность огня артиллерии и уменьшило вражеские обстрелы.

– заметил Федоренко.

К теме – смотрите разговор с Юрием Федоренко на ютубе 24 Канала

Интересно, что сам "Тор" удалось повредить с помощью FPV-дрона. Также эти средства помогли подбить российские танки. Потом их удалось полностью уничтожить с помощью "ночных бомберов". Эти ударные беспилотники централизованно разрабатываются в Украине. И мы стали первым государством, использующим их в боевых действиях.

Ситуация на Купянском направлении: коротко