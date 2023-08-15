С начала полномасштабного вторжения враг потерял 254 920 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно подсчитать из-за интенсивности боев.
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Какие потери россиян в технике
- танков – 4313 (+7);
- боевых бронированных машин – 8370 (+16);
- артиллерийских систем – 5128 (+29);
- РСЗО – 714 (+0) ед,
- средства ПВО – 482 (+3);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 314 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29);
- крылатые ракеты – 1387 (+8);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7584 (+22);
- специальная техника – 769 (+3).
Потери россиян по состоянию на 15 августа 2023 года / Инфографика 24 Канала
Как уничтожение складов боеприпасов влияет на боеспособность россиян
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко вспомнил, что только 13 августа во временно оккупированных Олешках Силы обороны Украины уничтожили два вражеских состава с боекомплектами. Это существенно сказывается на возможностях россиян.
К примеру, мы уничтожаем определенное количество артиллерии, они отправляют на ее компенсацию расконсервированную технику. Но не успевают компенсировать понесенные потери,
– заметил военный обозреватель.
Кроме того, военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что конфликты между оккупантами на линии фронта свидетельствуют о низком уровне координации и взаимодействии. Детальнее о том, как это помогает ВСУ читайте по ссылке.