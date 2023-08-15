З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 254 920 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже їх важко підрахувати через інтенсивність боїв.

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Які втрати росіян у техніці

танків – 4313 (+7);

бойових броньованих машин – 8370 (+16);

артилерійських систем – 5128 (+29);

РСЗВ – 714 (+0) од,

засоби ППО – 482 (+3);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 314 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4242 (+29);

крилаті ракети – 1387 (+8);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7584 (+22);

спеціальна техніка – 769 (+3).



Втрати росіян станом на 15 серпня 2023 року / Інфографіка 24 Каналу

Як знищення складів боєприпасів впливає на боєздатність росіян

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пригадав, що тільки 13 серпня у тимчасово окупованих Олешках Сили оборони України знищили два ворожі склади з боєкомплектами. Це суттєво б'є по можливостях росіян.

До прикладу, ми знищуємо певну кількість артилерії, вони відправляють для її компенсації розконсервовану техніку. Але не встигають компенсувати втрати, яких зазнають,

– зауважив військовий оглядач.

Окрім того, військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що конфлікти між окупантами на лінії фронту свідчать про низький рівень координації та взаємодії. Детальніше про те, як це допомагає ЗСУ читайте за посиланням.