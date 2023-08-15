Варто зрозуміти, що окупанти досі можуть підтягувати резерви чи витягувати розконсервовану техніку. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пояснивши, що цього все одно недостатньо.
Вас може зацікавити Під Москвою потужно горять склади: стовп диму видно аж за 40 кілометрів
Рівень забезпеченості знижується
Лише за добу 13 серпня у тимчасово окупованих Олешках Сили оборони України знищили два ворожі склади з боєкомплектами. Очевидно, що такі втрати суттєво б'ють по можливостях росіян. Однак в окупантів досі є можливості перекривати свої втрати.
Вони мають можливість накопичувати їх, забезпечувати свої підрозділи боєкомплектом. З усім тим те, що знищують, більше не буде стріляти. Це справді плюс,
– наголосив Олександр Коваленко.
В росіян досі працює логістика через залізничну колію Кримського моста, а також через Маріуполь на Бердянськ, з Таганрогу на Бердянськ. Через ці та інші шляхи постійно відбувається постачання сил та засобів.
"Знищення складів відбуваються регулярно, але це є невіддільною частиною діяльності наших Сил оборони. До прикладу, ми знищуємо певну кількість артилерії, вони відправляють для її компенсації розконсервовану техніку. Але не встигають компенсувати втрати, яких зазнають", – зауважив військовий оглядач.
Вже третій місяць поспіль за компенсацією російські окупанти йдуть "в мінус". Тобто це вказує, що повністю втрати відновити не можуть. Така ж ситуація і з боєприпасами. Рівень забезпеченості окупантів на фронті знижується.
Крім того, в якийсь момент одна із логістичних артерій може перестати працювати. Наприклад, Кримський чи Чонгарський міст.
Олександр Коваленко про знищення складів зі боєприпасами: дивіться відео
Актуальні втрати окупантів у війні проти України
За 15 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія окупантів поменшала на 254 380 осіб. З них 530 Збройні Сили України ліквідували за минулу добу 13 серпня.
Вражають і втрати росіян в техніці. Зокрема із 24 лютого 2022 року до 14 серпня 2023 вони виглядають так:
- танків – 4 306;
- бойових броньованих машин – 8 354;
- артилерійських систем – 5 099;
- РСЗВ – 714;
- засоби ППО – 479;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 313;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 213;
- крилаті ракети – 1 379;
- кораблі /катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 562;
- спеціальна техніка – 766.