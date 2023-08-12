Росія використовує Су-30 у своїй загарбницькій війні проти України. Один з таких літаків впав на території країни-агресорки. 24 Канал зібрав основні характеристики цих винищувачів.

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Пропаганда Кремля брехала про Су-30

Падіння Су-30 у Калінінградській області сталося під час святкового заходу. Адже 12-серпня в Росії святкують день військово-повітряних сил.

Кремлівські пропагандисти збрехали, що винищувач буцімто розбився під час навчально-тренувального польоту. Але очевидці зафільмували момент його падіння та виклали відео в соцмережах. На кадрах чітко видно, що літак почав знижуватися під час виконання маневрів перед натовпом та впав за деревами неподалік. Попередньо, його екіпаж загинув.

Про саму модель Москва раніше теж казала неправду. Кремлівська пропаганда називала цей літак "універсальним руйнівником", коли Росія у 1990-х роках продавала його деяким країнам. Російські винищувачі коштували набагато дешевше за моделі від західних виробників.

Що собою являє Су-30

Це радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. В його основу ліг радянський літак Су-27УБ. Фактично, це просто його модифікація.

Військовий літак створювався ще за часів СРСР для різних завдань. А саме: завоювання панування в повітрі, далекого патрулювання й супроводу літаків стратегічної авіації, радіолокаційного дозору, наведення й управління, навчання льотного складу тощо.

Основні характеристики Су-30 (на папері):

висока маневровість зі швидкопідйомністю у 230 метрів за секунду;

система дозаправлення пальним у польоті;

бойове навантаження у 8 – 11 тонн на 12 точках підвіски;

сучасний радар та прицільний комплекс;

удосконалена система життєзабезпечення;

високоточне озброєння та широка номенклатура боєприпасів;

місця для двох пілотів (один з льотчиків може використовувати зброю).

Однак на ділі ця модернізована версія Су-27 виявилася не такою потужною, як хотілося б російським окупантам.

Росія втратила чимало Су-30 після вторгнення

Держава-терорист часто застосовувала ці літаки на початку своєї повномасштабної агресії. А наша ППО почала активно їх збивати. Представники ЗСУ розповідали про знищенні ворожі цілі в районі Ірпеня, біля Попасної під Миколаєвом та в інших місцях.

Також наші захисники брали у полон російських пілотів Су-30, якщо ті встигали катапультуватися. Під час одного такого допиту ворожі льотчики брехали, що нібито просто проводили розвідку, хоча їхній літак ніс бомби вільного падіння (з високоточним озброєнням в росіян все не так добре, як малює їхня пропаганда).

В Росії вже падав Су-30