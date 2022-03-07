Українці продовжують знешкоджувати техніку противника. Зокрема, 7 березня вони успішно розправилися із винищувачем росіян.

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Український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц") оприлюднив фото того, як виглядає тепер російський винищувач.

Все, що залишилося від винищувача Су-30, збитого сьогодні (7 березня – 24 канал) в районі Попасної,

– написав "Штірліц".



Українці знищили ворожий винищувач Су-30 / Телеграм Анатолія "Штірліца"



Так тепер виглядає російський винищувач Су-30 / Телеграм Анатолія "Штірліца"

Нагадаємо, росіяни у ніч на 7 березня атакували Попасну та Комишуваху, що на Луганщині. У результаті – загорілися житлові будинки. Рятувальники загасили займання, а також евакуювали людей та допомогли їм дістатися бомбосховищ.

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