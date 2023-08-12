Россия использует Су-30 в своей захватнической войне против Украины. Один из таких самолетов упал на территории страны-агрессорки. 24 Канал собрал основные характеристики этих истребителей.

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Пропаганда Кремля врала о Су-30

Падение Су-30 в Калининградской области произошло во время праздничного мероприятия. Ведь 12 августа в России празднуют день военно-воздушных сил.

Кремлевские пропагандисты соврали, что истребитель якобы разбился во время учебно-тренировочного полета. Но очевидцы сняли момент его падения и выложили видео в соцсетях. На кадрах четко видно, что самолет начал снижаться во время выполнения маневров перед толпой и упал за деревьями неподалеку. Предварительно его экипаж погиб.

О самой модели Москва раньше тоже говорила неправду. Кремлевская пропаганда называла этот самолет "универсальным разрушителем", когда Россия в 1990-х годах продавала его некоторым странам. Российские истребители стоили гораздо дешевле моделей от западных производителей.

Что собой представляет Су-30

Это советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. В его основу лег советский самолет Су-27УБ. Фактически это просто его модификация.

Военный самолет создавался еще при СССР для разных задач. А именно: завоевание господства в воздухе, дальнего патрулирования и сопровождения самолетов стратегической авиации, радиолокационного дозора, наведения и управления, обучения летного состава и т.д.

Основные характеристики Су-30 (на бумаге):

высокая маневренность с быстроподъемностью в 230 метров в секунду;

система дозаправки горючим в полете;

боевая нагрузка в 8 – 11 тонн на 12 точках подвески;

современный радар и прицельный комплекс;

усовершенствованная система жизнеобеспечения;

высокоточное вооружение и широкая номенклатура боеприпасов;

места для двух пилотов (один из лётчиков может использовать оружие).

Однако на деле эта модернизированная версия Су-27 оказалась не столь мощной, как хотелось бы российским оккупантам.

Россия потеряла немало Су-30 после вторжения

Государство-террорист часто применяло эти самолеты в начале своей полномасштабной агрессии. А наша ПВО начала активно их сбивать. Представители ВСУ рассказывали об уничтожении вражеских целей в районе Ирпеня, возле Попасной под Николаевом и в других местах.

Также наши защитники брали в плен российских пилотов Су-30, если те успевали катапультироваться. Во время одного такого допроса вражеские летчики врали, что якобы просто проводили разведку, хотя их самолет нес бомбы свободного падения (с высокоточным вооружением у россиян все не так хорошо, как рисует их пропаганда).

В России уже падал Су-30