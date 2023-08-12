Россия использует Су-30 в своей захватнической войне против Украины. Один из таких самолетов упал на территории страны-агрессорки. 24 Канал собрал основные характеристики этих истребителей.
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Пропаганда Кремля врала о Су-30
Падение Су-30 в Калининградской области произошло во время праздничного мероприятия. Ведь 12 августа в России празднуют день военно-воздушных сил.
Кремлевские пропагандисты соврали, что истребитель якобы разбился во время учебно-тренировочного полета. Но очевидцы сняли момент его падения и выложили видео в соцсетях. На кадрах четко видно, что самолет начал снижаться во время выполнения маневров перед толпой и упал за деревьями неподалеку. Предварительно его экипаж погиб.
О самой модели Москва раньше тоже говорила неправду. Кремлевская пропаганда называла этот самолет "универсальным разрушителем", когда Россия в 1990-х годах продавала его некоторым странам. Российские истребители стоили гораздо дешевле моделей от западных производителей.
Что собой представляет Су-30
Это советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. В его основу лег советский самолет Су-27УБ. Фактически это просто его модификация.
Военный самолет создавался еще при СССР для разных задач. А именно: завоевание господства в воздухе, дальнего патрулирования и сопровождения самолетов стратегической авиации, радиолокационного дозора, наведения и управления, обучения летного состава и т.д.
Основные характеристики Су-30 (на бумаге):
- высокая маневренность с быстроподъемностью в 230 метров в секунду;
- система дозаправки горючим в полете;
- боевая нагрузка в 8 – 11 тонн на 12 точках подвески;
- современный радар и прицельный комплекс;
- усовершенствованная система жизнеобеспечения;
- высокоточное вооружение и широкая номенклатура боеприпасов;
- места для двух пилотов (один из лётчиков может использовать оружие).
Однако на деле эта модернизированная версия Су-27 оказалась не столь мощной, как хотелось бы российским оккупантам.
Россия потеряла немало Су-30 после вторжения
Государство-террорист часто применяло эти самолеты в начале своей полномасштабной агрессии. А наша ПВО начала активно их сбивать. Представители ВСУ рассказывали об уничтожении вражеских целей в районе Ирпеня, возле Попасной под Николаевом и в других местах.
Также наши защитники брали в плен российских пилотов Су-30, если те успевали катапультироваться. Во время одного такого допроса вражеские летчики врали, что якобы просто проводили разведку, хотя их самолет нес бомбы свободного падения (с высокоточным вооружением у россиян все не так хорошо, как рисует их пропаганда).
В России уже падал Су-30
- Также эти самолеты разбиваются не только на Украине, но и на территории государства-террориста. Напомним, в Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом. Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Ленино.
- Тогда вражеские медиа тоже сообщали о смерти экипажа. Согласно одной из версий, пилоты вообще могли уже быть мертвыми перед падением из-за проблем с кислородом в самолете. Местные власти говорили о якобы отсутствии жертв среди гражданского населения.
- После падения самолета на частный дом произошел пожар. Очевидцы показали последствия на видео.