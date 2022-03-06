Джерела 24 каналу у розвідці передали відео допиту двох окупантів, які пілотували багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Російські військові злочинці служать у частині, що розташована у Саках в окупованому Криму.

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За словами майора ВКС РФ Олексія Головенського, завданнія для польоту від буцімто отримав вже коли перебував у повітрі. Втім, як кажуть експерти, зазвичай так не відбувається, оскільки пілоти мають хоча б швидкоруч підготуватися до виконання польоту.

Летіли "на розвідку", але були готові скидати бомби

Як стверджує полонений офіцер з морської авіації, він нібито тричі перепитував у командування, оскільки йому вказали координати, що знаходилися на Миколаївщині.

Отримавши підтвердження, майор виконав наказ та направив літак на нашу територію.

Неподілік від Миколаєва на висоті 6500 метрів Головенський буцімто проводив розвідку, але нічого не запеленгував. Тоді він вирішив повертати назад та повертатися до окупованого Криму.

Дорогою до місця базування у Су-30 пропав зв'язок з базою. У цей час по літаку прилетіло дві ракети.

Сам майор та його підлеглий штурман встигли катапультуватись. На полі, куди приземлилися обидва поранені окупанти, їх вже чекали українські військові.

Путінським військовим злочинцям надали першу допомогу. Після цього їх відвезли на допит та викликали слідчих.

Під час допиту Головенський розповів, що у них "не було інших завдань, окрім розвідки". Але при цьому їх літак був заряджений фактично повним боєкомплектом – двома ракетами та трьома чи чотирьма бомбами ФАБ-250. Саме такі бомби росіяни використовували під час бомбардування Харкова.



Я шкодую про те, що служу у російській армії. Всім іншим військовим, які вторглися до України чи збираються це зробити, раджу розібратися у ситуації та одуматися. Зрозуміти, хто винуватий, та припинити цю війну,

– сказав майор.

Штурман Су-30 лише додав, що підтримує слова свого командиру та зазначив, що війна не призводить ні до чого, окрім великої кількості жертв.

Дивіться відео допиту російських пілотів, яких збили під Миколаєвом: