Відповідну інформацію оприлюднили у поліції Харківської області. Такі дані станом на вечір 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.
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На Харківщині під час війни загинули майже 200 людей та 5 дітей
Станом на 18:00 5 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 194 особи, серед яких 126 – цивільних громадянина, у тому числі – п'ятеро дітей,
– повідомили у поліції.
Окрім того, з початку нападу Росії, тобто з 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:
- 35 військових Збройних сил України;
- 4 поліцейських;
- 6 нацгвардійців;
- 4 співробітники Державної прикордонної служби;
- 4 Харківського національного університету повітряних сил;
- 1 – Служби безпеки України;
- а також 14 бійців територіальної оборони.
Також відомо, що поранення внаслідок обстрілів отримали 433 особи, з яких – 312 цивільних.
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