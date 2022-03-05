Відповідну інформацію оприлюднили у поліції Харківської області. Такі дані станом на вечір 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Харківщині під час війни загинули майже 200 людей та 5 дітей

Станом на 18:00 5 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 194 особи, серед яких 126 – цивільних громадянина, у тому числі – п'ятеро дітей,

– повідомили у поліції.

Окрім того, з початку нападу Росії, тобто з 24 лютого, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:

35 військових Збройних сил України;

4 поліцейських;

6 нацгвардійців;

4 співробітники Державної прикордонної служби;

4 Харківського національного університету повітряних сил;

1 – Служби безпеки України;

а також 14 бійців територіальної оборони.

Також відомо, що поранення внаслідок обстрілів отримали 433 особи, з яких – 312 цивільних.

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