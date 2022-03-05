За даними джерел 24 каналу в розвідці, брати Ротенберги, Роман Абрамович, Юрій Трутнев та навіть найбільш наближений до Путіна Алішер Усманов вкрай незадоволені тим, що можуть фактично збанкрутувати. Через це вони розглядають варіанти зміни влади у Росії.

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З 28 лютого найбільш наближені до кремлівського фюрера олігархи вивозили своє майно до Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі сподівання олігархів – на те, що вони зможуть продовжувати небідне життя, але у країні без залізної завіси.

Окрім готівки нічого не врятують

Оскільки потрапляння великих компаній та самих олігархів до санкційного списку фактично ставить хрест на роботі всього бізнесу, наближені до Путіна та годівнички підприємці можуть вивезти до ОАЕ лише готівку.

Перекинути гроші до банків арабських країн також можна, але олігархи побоюються, що подібні транзакції відстежать та якимось чином заарештують американці та британці.

Більшість мільярдерів розраховують на те, що їм в якийсь спосіб вдасться спокійно осісти поза Росією та відкрити в ОАЕ свій бізнес, проте розуміють, що вийти на якісь масштаби за кордоном вони вже не зможуть.

Отримувати наддоходи завдяки знайомству з Путіним у Росії жоден з олігархів навряд зможе по тій причині, що через якийсь час у Росії станеться дефолт.

За даними розвідки, найближче оточення Путіна вкрай незадоволене ситуацією, яка склалася. Звісно, вони цілком підтримують імперські амбіції Москви, а засуджують війну лише на словах, у сподіванні на те, що колись вийдуть з-під санкцій. Однак якщо раніше вважалося, що олігархат має якийсь вплив на нового Гітлера, то зараз виявилося, що це зовсім не так. Фактично ніхто з оточення не вірить Путіну в те, що можна хоча б якось змінити ситуацію на користь Росії. Через це певні представники російської еліти вже пошепки почали казати сакральне слово "Майдан".

Росіяни ще ні про що не здогадались, але наслідки відчувають

Населенню ж країни-терористки настільки серйозно промили мізки, що матері полонених в Україні вірять телебаченню більше, ніж своїм дітям. Казати про тих, чиї родичі не воюють на нашій території й взагалі нема чого. Тому у майже всіх містах Росії наразі можна спостерігати патріотичний підйом. Кількість людей, які розуміють, що коїться, у країні-сусідці вкрай мала. Однак при цьому всі вже відчули перші наслідки початку війни. Стрімке збільшення курсу долару, закриття неба для польотів через Європу, а також зріст цін росіяни вже отримали. Але пов'язати це з наслідком путінської агресії вони не можуть.

У Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих містах росіяни масово товпилися у магазинах IKEA перед виходом бренду з ринку. Звісно, замість того, щоб тиснути на свою владу, громадянам країни-загарбниці важливіше встигнути купити меблі, ковдри та подушки.

5 березня росіяни поперлися до Zara, бо незабаром їм залишиться купувати лише одяг білоруського трикотажу.

Дивіться відео, як росіяни штурмують Zara напередодні закриття:

Крім того, початок кризи відчули й працівники заводу "Гемонт", де їм фактично недоплатили зарплату. Оскільки курс рубля стрімко впав, а вижити на отримані кошти вони не зможуть, понад тисяча співробітників влаштували стихійний страйк з вимогою компенсувати їм різницю.

Дивіться відео страйку незадоволених робітників заводу "Гемонт" у Росії:

Чи можлива взагалі зміна влади у Росії, наразі важко спрогнозувати, оскільки попри наявні незадоволення рівнем життя, більшість росіян з грошима намагаються терміново виїхати до Туреччини чи інших країн. Суспільного запиту на зміну влади та революцію наразі розвідники не бачуть, однак кажуть, що ситуація може стрімко змінитися. Особливо якщо олігархи все ж таки намагатимуться хоча б якось почати діяти, а не лише змиряться з ситуацією.