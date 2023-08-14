Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, яка користь ЗСУ від конфліктів між окупантами.

До теми Сили оборони продовжують звільнення Урожайного, – Маляр про ситуацію на фронті

"Нас це має тішити, бо противник не має монолітної єдності і намагається вести самостійні бойові дії. Це свідчить про низький рівень координації та взаємодії", – зазначив Грабський.

Водночас зарано говорити про те, що словесні перепалки між росіянами можуть перерости у відкрите протистояння. Вони лише намагаються "вибілитися", щоб уникнути відповідальності за поразки на фронті.

Що відбувається біля Урожайного

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові мали успіх у напрямку Урожайного і тепер закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнити селище не так просто через природну перешкоду – річку Мокрі Яли. Однак це має стати логічним наступним кроком, адже дасть змогу ЗСУ контролювати одразу дві дороги на Завітне Бажання та Старомлинівку.

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