Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що такі бійки відбуваються щодня – від першого дня окупації Маріуполя. Крім того, загарбники влаштовують стрілянини.
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"Квота на безкарність"
Петро Андрющенко зазначив, що кількість цивільних росіян у місті зростає. Головна причина конфліктів – етнічні непорозуміння. У Маріуполі у так званій поліції працюють українські колаборанти, які не втручаються у ці сутички.
Якби там билися українці та росіяни, їх би розтягнули. Українців би посадили, а росіяни, як завжди – залишилися б безкарними. Якщо і там, і там росіяни, то ніхто не лізе. Бо у них квота на безкарність,
– сказав він.
Також місцеві постійно чують стрілянини. Коли росіяни розселились у приватному секторі, то такі ситуації відбуваються постійно. Особливо у вихідні та свята, коли вони вживають безліч алкоголю.
Андрющенко про конфлікти між окупантами у Маріуполі: дивіться відео
Ситуація у Маріуполі: останні новини
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що у місті місцеві мешканці постійно перебувають під тиском окупаційної влади. Маріупольцям доводиться дуже важко заробляти гроші на життя. Навіть колаборантам, які працюють в окупаційних підприємствах та установах, затримують на два – три місяці зарплату.
- Також багато скарг від місцевих щодо якості води. Адже вода, яка постачається в місто, не відповідає санітарним нормам та правилам. Зокрема, показники по лужності, за мікробіологічними характеристиками в десятки разів відрізняються від норми.
- Забавін зазначив, що точної кількості загиблих у Маріуполі наразі не знає ніхто. Минулого року міський голова Маріуполя називав цифру у 22 тисячі загиблих. Але підрахунок, покладений в основу цієї статистики, провадили лише до середини березня. За різними оцінками, кількість загиблих маріупольців становить 100 тисяч.