Продовження історії самоліквідації окупантів біля селища Роботине в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, пише 24 Канал. Федоров нагадав, що один з російських офіцерів змусив своїх бійців переодягтися в українську форму.

Дивіться також ЗСУ оточують Урожайне та Роботине: як змінилась карта бойових дій за тиждень

Російського офіцера, який винний у ліквідації окупантів, вбили

У такий спосіб російський офіцер думав ввести в оману українських військових. Однак росіяни самі не розпізнали, хто це насправді й накрили своїх же "дружнім вогнем".

Іван Федоров повідомив, що ця історія отримала продовження біля окупованого Мелітополя. Офіцер почав переховуватися від так званого російського правосуддя.

Коли за ним приїхали, він розстріляв двох поліцейських. Однак потім російського офіцера теж вбили.

Подробиці з ліквідацією окупантів біля селища Роботине

6 серпня російські телеграм-канали повідомили, що група російських військових переодяглася в український піксель та хотіла зайти в тил до ЗСУ.

Цю групу окупантів зафіксували з російського БпЛА та прийняли за бійців Сил оборони України. По них відпрацювала російська артилерія, внаслідок чого було вбито 32 окупантів.

Що більше, неузгодженість між окупантами дозволила ЗСУ виявили позиції ворожої артилерії та атакували їх. Через це загинуло ще 19 загарбників.

Винуватцем інциденту визнали командира, який вигадав маневр, але нічого нікому не сказав та зрештою утік.

Окупанти влаштували перестрілку на Запоріжжі