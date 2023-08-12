Очевидці зняли процес горіння машини з паливом на відео. 24 Канал не лише покаже вам, що відбувається, а й розповість деталі від місцевої влади.

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Сухопутний коридор до Криму перекрили

Як ми вже зазначали, паливозаправник загорівся на трасі Мелітополь – Бердянськ. Внаслідок цього тимчасово, але закрили сухопутний коридор до окупованого Криму. В росіян геть кепські справи з логістикою останнім часом.

На трасі Мелітополь – Бердянськ загорівся паливозаправник: дивіться відео

Іронічно відреагував на займання машини мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що окупантам "не щастить на нашій землі". За словами міського голови, росіяни порушують правила безпеки та руху, через що "то міст димить, то машини палають".

Цього разу ворожі Урал і КамАЗ, як два бики із байки, не поділили дорогу біля Приазовського, між Мелітополем і Бердянськом. А далі зіткнення з бензовозом, спалах, вогонь,

– зазначив Федоров.

Раніше до Бердянська підвозили "бавовну"

Зауважимо, що 12 серпня в тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, прогримів вибух. Після цього у небо над містом здійнявся величезний стовп диму.

Звуки вибухів чули мешканці Маріупольського району між Ялтою та Урзуфом. А кадри "бавовни" активно викладали в мережу.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, "бавовну" могли підвезти до району порту.

Бердянськ. Вибух та прекрасне цвітіння бавовни. Судячи за все, в районі порту. Маріупольський район між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки горіння / пожежі в небі в напрямку Запорізької області. Ру*ня, як там справи?

– підкреслив Петро Андрющенко.

Крім того, він виклав кадри з Коси. А ще зауважив, що там знатно палає.