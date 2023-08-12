Очевидцы сняли процесс горения машины с топливом на видео. 24 Канал не только покажет вам, что происходит, но и расскажет детали от местных властей.

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Сухопутный коридор в Крым перекрыли

Как уже отмечалось, топливозаправщик загорелся на трассе Мелитополь – Бердянск. В результате временно, но закрыли сухопутный коридор в оккупированный Крым. У россиян совсем плохие дела с логистикой в последнее время.

На трассе Мелитополь – Бердянск загорелся топливозаправщик: смотрите видео

Иронически отреагировал на возгорание машины мэр Мелитополя Иван Федоров. Он заметил, что оккупантам "не везет на нашей земле". По словам городского головы, россияне нарушают правила безопасности и движения, из-за чего "то мост дымит, то машины пылают".

На этот раз вражеские Урал и КамАЗ, как два быка из басни, не поделили дорогу у Приазовского между Мелитополем и Бердянском. А дальше столкновение с бензовозом, вспышка, огонь,

– отметил Федоров.

Ранее в Бердянск подвозили "хлопок"

Заметим, что 12 августа во временно оккупированном Бердянске на Запорожье прогремел взрыв. После этого в небо над городом поднялся огромный столб дыма.

Звуки взрывов слышали жители Мариупольского района между Ялтой и Урзуфом. А кадры "хлопка" активно выкладывали в сеть.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, "хлопок" могли подвезти в район порта.

Бердянск. Взрыв и прекрасное цветение хлопка. Судя по всему, в районе порта. Мариупольский район между Ялтой и Урзуфом слышат взрывы и видят последствия горения / пожара в небе в направлении Запорожской области. Ру*ня, как там дела?

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Кроме того, он выложил кадры из Косы. А еще заметил, что там горит знатно.