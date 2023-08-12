Жители Мариупольского района между Ялтой и Урзуф слышали звуки взрывов. Кадры "хлопка" уже обнародовали в сети.

Смотрите также В Крыму у военной базы слышали взрывы: оккупанты отчитались о 20 сбитых БпЛА

Что известно о взрывах в Бердянске сегодня

Советник городского головы Мариуполя отметил, что "хлопок" произошел, вероятно, в районе порта.

Бердянск. Взрыв и прекрасный цветение хлопка. Судя по всему в районе порта. Мариупольский район между Ялтой и Урзуфом слышат взрывы и видят последствия горения/пожара в небе в направлении Запорожской области. Ру*ня, как там дела?

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Читайте также Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России

В Бердянске что-то произошло / Фото Андрющенко Time

Также он обнародовал кадры из Косы. Добавил, что знатно пылает.

Достойно внимания Уничтожает танки, вертолеты и не хуже Джавелины: на что способна украинская "Стугна-П"

Хлопок в Бердянске / Фото Андрющенко Time

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заметил, что в Бердянске что-то случилось. Местные сообщают о большом пожаре со стороны микрорайона Колония.

Обратите внимание! Ночью во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Оккупанты вопили о якобы "сбитии 20 беспилотников". В ОК "Юг" отметили, что такие заявления враг, прежде всего, распространяет для тамошнего электората.