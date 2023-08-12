Жители Мариупольского района между Ялтой и Урзуф слышали звуки взрывов. Кадры "хлопка" уже обнародовали в сети.
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Что известно о взрывах в Бердянске сегодня
Советник городского головы Мариуполя отметил, что "хлопок" произошел, вероятно, в районе порта.
Бердянск. Взрыв и прекрасный цветение хлопка. Судя по всему в районе порта. Мариупольский район между Ялтой и Урзуфом слышат взрывы и видят последствия горения/пожара в небе в направлении Запорожской области. Ру*ня, как там дела?
– подчеркнул Петр Андрющенко.
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В Бердянске что-то произошло / Фото Андрющенко Time
Также он обнародовал кадры из Косы. Добавил, что знатно пылает.
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Хлопок в Бердянске / Фото Андрющенко Time
Городской голова Мелитополя Иван Федоров заметил, что в Бердянске что-то случилось. Местные сообщают о большом пожаре со стороны микрорайона Колония.