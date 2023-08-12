Про це 24 Каналу розказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що там це відбулося вкотре.

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"Це дуже добре. Тому що так вони допомагають нашим Збройним Силам виконувати своє завдання – тим, що самоліквідовуються", – наголосив Федоров.

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Поранених росіян більшає

Росіяни привезли чергову партію "трьохсотих" до лікарні швидкої допомоги у тимчасово окупованому Мелітополі. Окупанти вивантажували своїх поранених бійців через чорний вхід, адже приховують свої втрати.

Якщо привезли до цивільної лікарні, це означає, що всі їхні військові шпиталі переповнені,

– зауважив міський голова Мелітополя.

У тимчасово окупованому Бердянську 11 серпня була пожежа у центрі міста. Було "гаряче" саме там, де росіяни концентрували свою військову техніку.

Окрім того, окупанти використовують цивільних мешканців на тимчасово окупованій території. Так на базі однієї зі шкіл Токмаку росіяни розмістили військовий шпиталь.

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