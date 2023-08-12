Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, отметив, что там это произошло в который раз.

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"Это очень хорошо. Потому что так они помогают нашим Вооруженным Силам выполнять свою задачу – тем, что самоликвидируются, – подчеркнул Федоров.

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Раненых россиян становится больше

Россияне привезли очередную партию "трехсотых" в больницу скорой помощи во временно оккупированном Мелитополе. Оккупанты выгружали своих раненых бойцов через черный вход, ведь скрывают свои потери.

Если привезли в гражданскую больницу, это означает, что все их военные госпитали переполнены,

– отметил городской голова Мелитополя.

Во временно оккупированном Бердянске 11 августа был пожар в центре города. Было "горячо" именно там, где россияне концентрировали свою военную технику.

Кроме того, оккупанты используют гражданских жителей на временно оккупированной территории. Так, на базе одной из школ Токмака россияне разместили военный госпиталь.

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