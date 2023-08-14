Продолжение истории самоликвидации оккупантов у поселка Роботино в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет 24 Канал. Федоров напомнил, что один из российских офицеров заставил своих бойцов переодеться в украинскую форму.

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Российского офицера, виновного в ликвидации оккупантов, убили

Таким образом, российский офицер думал ввести в заблуждение украинских военных. Однако россияне сами не распознали, кто это на самом деле и накрыли своим же "дружеским огнем".

Иван Федоров сообщил, что эта история получила продолжение у оккупированного Мелитополя. Офицер стал скрываться от так называемого российского правосудия.

Когда за ним приехали, он расстрелял двух полицейских. Однако потом русского офицера тоже убили.

Подробности с ликвидацией оккупантов возле поселка Роботино

6 августа российские телеграмм-каналы сообщили, что группа российских военных переоделась в украинский пиксель и хотела зайти в тыл в ВСУ.

Эту группу окупантов зафиксировали из российского БПЛА и приняли за бойцов Сил обороны Украины. По ним отработала российская артиллерия, в результате чего были убиты 32 оккупанта.

Более того, несогласованность между оккупантами позволила ВСУ выявить позиции вражеской артиллерии и атаковать их. Из-за этого погибли еще 19 захватчиков.

Виновником инцидента признали командира, который придумал маневр, но ничего никому не сказал и в конце концов скрылся.

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