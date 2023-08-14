Продолжение истории самоликвидации оккупантов у поселка Роботино в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет 24 Канал. Федоров напомнил, что один из российских офицеров заставил своих бойцов переодеться в украинскую форму.
Смотрите также ВСУ окружают Урожайное и Роботино: как изменилась карта боевых действий за неделю
Российского офицера, виновного в ликвидации оккупантов, убили
Таким образом, российский офицер думал ввести в заблуждение украинских военных. Однако россияне сами не распознали, кто это на самом деле и накрыли своим же "дружеским огнем".
Иван Федоров сообщил, что эта история получила продолжение у оккупированного Мелитополя. Офицер стал скрываться от так называемого российского правосудия.
Когда за ним приехали, он расстрелял двух полицейских. Однако потом русского офицера тоже убили.
Подробности с ликвидацией оккупантов возле поселка Роботино
6 августа российские телеграмм-каналы сообщили, что группа российских военных переоделась в украинский пиксель и хотела зайти в тыл в ВСУ.
Эту группу окупантов зафиксировали из российского БПЛА и приняли за бойцов Сил обороны Украины. По ним отработала российская артиллерия, в результате чего были убиты 32 оккупанта.
Более того, несогласованность между оккупантами позволила ВСУ выявить позиции вражеской артиллерии и атаковать их. Из-за этого погибли еще 19 захватчиков.
Виновником инцидента признали командира, который придумал маневр, но ничего никому не сказал и в конце концов скрылся.
Оккупанты устроили перестрелку в Запорожье
- Между кадыровцами и осетинцами возникла перестрелка во временно оккупированной Михайловке в Запорожье.
- После этого россияне привезли очередную партию "трехсотых" в больницу скорой помощи во временно оккупированном Мелитополе. Оккупанты выгружали своих раненых бойцов из-за черного входа, ведь скрывают свои потери.
- Добавим, что раньше на трассе Мелитополь – Бердянск вспыхнул топливозаправщик врага. По словам Ивана Федорова, российские Урал и КамАЗ не поделили дорогу у Приазовского.