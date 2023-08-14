Як пише Інститут вивчення війни, російський блогер 12 серпня поскаржився, що російська 37 бригада не змогла виділити танкові підрозділи для підтримки своєї піхоти в Урожайному. Бригада передчасно покинула селище 10 серпня, стверджуючи, що їй нібито не вистачало підкріплення.

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Хоча насправді, як пише ISW, особовий склад російського підрозділу був п'яний у тилу.

Блогер скаржився, що вся 36 загальновійськова армія Росії не бажає захищати селище, тоді як на захист Урожайного виступають оперативно-тактичне угруповання "Каскад" так званої "ДНР" і 40 бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Ці скарги викликали безліч реакцій у російському інформаційному просторі, включаючи спроби деескалації напруженості між причетними російськими формуваннями, подвоєння скарг на 37 бригаду і 36 загальновійськову армію, а також звинувачення мілблогера, який першим повідомив про відхід російських військ з Урожайного, у спробі роздути репутацію інших підрозділів, що обороняють його, за рахунок репутації 36 ЗА.

Один з мілблогерів поклав відповідальність за поточну ситуацію на фронті на російське військове командування, яке на початку липня 2023 року зняло генерал-майора Івана Попова з посади командувача 58 загальновійськової армії Росії.

Свої нарікання блогери адресували особовому складу цих частин, а не командуванню частин, припускаючи, що зняття Попова та інші чутки про чистки в командуванні могли призвести до того, що російські військові командири середньої ланки стали цапами-відбувайлами, на яких можна було б покласти відповідальність за російські військові невдачі.

Олександр Ходаковський, командир батальйону "Восток", який обороняється під Урожайним, послався на слова командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського про те, що Росія не може перемогти в обороні.

Ходаковський поскаржився, що Росія витратила свої ресурси занадто рано на початку війни і тепер потребує паузи, щоб накопичити ресурси для нової операції. Як пише ISW, це свідчить про визнання того, що російська гнучка оборона в цьому районі має свої обмеження.

За повідомленнями, Теплінський відповідає за планування російської оборони в районі Великої Новосілки.

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