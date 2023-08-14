Как пишет Институт изучения войны, российский блоггер 12 августа посетовал, что российская 37 бригада не смогла выделить танковые подразделения для поддержки своей пехоты в Урожайном. Бригада преждевременно покинула поселок 10 августа, утверждая, что ей якобы не хватало подкрепления.

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Россияне грызутся из-за провалов в районе Урожайного

Хотя на самом деле, как пишет ISW, личный состав российского подразделения был пьян в тылу.

Блогер жаловался, что вся 36-я общевойсковая армия России не желает защищать поселок, тогда как в защиту Урожайного выступают оперативно-тактическая группировка "Каскад" так называемой "ДНР" и 40 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

Эти жалобы вызвали множество реакций в российском информационном пространстве, включая попытки деэскалации напряженности между причастными российскими формированиями, удвоение жалоб на 37 бригаду и 36 общевойсковую армию, а также обвинения мил-блогера, который первым сообщил об уходе российских войск из Урожайного в попытке раздуть репутацию других подразделений, обороняющих его, за счет репутации 36 ОА.

Один из милблогеров возложил ответственность за текущую ситуацию на фронте на российское военное командование, которое в начале июля 2023 сняло генерал-майора Ивана Попова с должности командующего 58 общевойсковой армии России.

Свои жалобы блоггеры адресовали личному составу этих частей, а не командованию частей, предполагая, что снятие Попова и другие слухи о чистках в командовании могли привести к тому, что российские военные командиры среднего звена стали козлами-отпущениями, на которых можно было бы возложить ответственность за русские военные неудачи.

Александр Ходаковский, командир батальона "Восток", обороняющийся под Урожайным, сослался на слова командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского о том, что Россия не может победить в обороне.

Ходаковский посетовал, что Россия потратила свои ресурсы слишком рано в начале войны и теперь нуждается в паузе, чтобы накопить ресурсы для новой операции. Как пишет ISW, это свидетельствует о признании того, что российская гибкая оборона в этом районе имеет свои ограничения.

По сообщениям, Теплинский отвечает за планирование российской обороны в районе Великой Новоселки.

ВСУ имеют определенные успехи у Урожайного