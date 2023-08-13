Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За останню добу біля Старомайорська на Східному напрямку росіяни намагалися безрезультатно контратакувати, а під Урожайним відбувся танковий бій.
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"Танковий бій – рідкість для цієї війни, танки не виходять на прямий контакт один з одним. Зазвичай ЗСУ намагаються знищити бронетехніку ворога на підході: з засад, артилерії, або за допомогою авіації", – пояснив військовий експерт.
Чим важливе Урожайне
Урожайне – ключ до північно-східної частини Времевського виступу. Воно має стратегічне значення і відкриває шлях до Азовського моря.
"Коли росіяни відійдуть з Урожайного, це звільнить нам дорогу до Завітного Бажання, Старомлинівки. Урожайне нас стримувало, оскільки присутність там російських військ загрожувала лівому флангу української армії", – мовив Роман Світан.
Взяття Урожайного також відкриває можливості рухатися у Маріупольському напрямку зі сторони Вугледара.
Зазвичай ЗСУ знищують танки ворога на підході: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: основне
- Російські військові не полишають спроб наступати на кількох напрямках на Сході нашої країни. З 12 по 13 серпня відбулось 39 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни почали менше обстрілювати Херсонську та Миколаївську області. За її словами, у ворога проблеми з логістикою та з підвезенням снарядів.
- В окупованому Криму 13 серпня було вкрай неспокійно через нічний удар дронів та атаку на Кримський міст. Хоча окупанти заявляють, що всі атаки буцімто були "відбиті", медіа, які опиняються у мережі, свідчать геть про інше.