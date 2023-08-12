Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона заявила, що на Херсонщині поменшало обстрілів з боку окупантів, повідомляє 24 Канал.

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У росіян на Півдні поменшало снарядів

Гуменюк повідомила, що росіяни почали менше обстрілювати Херсонську та Миколаївську області. Характерною ознакою цього стало те, що росіяни використовують менше снарядів. За її словами, за минулу бойову добу ворог здійснив понад 50 обстрілів у зоні відповідальності ОК "Південь" – це і Миколаївська область, де вони б'ють з берега Кінбурнської коси, і з лівого берега Херсонщини.

Але при цьому використали приблизно 220 снарядів. Якщо раніше при інтенсивності 50 обстрілів за добу – це було 300 – 400 снарядів, то тепер ми відчуваємо, що їм дійсно не вистачає того, чим вони намагаються тиснути на мирне населення. І це як результат нашої бойової роботи,

– заявила Гуменюк.

Вона повідомила, що ЗСУ на Півдні протягом минулої доби знищили:

2 пункти збереження боєприпасів;

1 великокаліберна гармата;

2 човни з диверсійно-розвідувальними групами.

За добу Сили оборони також ліквідували 15 окупантів. Гуменюк наголосила, що ця цифра підтверджена, проте дані щодо втрат ще уточнюються і кількість загиблих росіян може збільшитися. Також ЗСУ демілітаризували 12 одиниць техніки, серед яких – зенітно-ракетний комплекс "Стріла".

"Ворог намагається продовжувати тиск, але суттєво відчуває дірки в логістиці, які ми забезпечили й до цього. Тож доставлення насіння бавовни з нашого боку триває регулярно, а ось у них – з логістикою проблеми", – підкреслила Гуменюк.

ЗСУ нищать окупантів на лівому березі Херсонщини

Українські захисники продовжують нищити ворога на тимчасово окупованій Херсонщині. Наталія Гуменюк наголосила що контрбатарейна боротьба триває постійно.

"Ми продовжуємо зачищати лівий берег і дистанційно винищувати позиції ворога. Росіяни намагаються втримати ту першу лінію оборони, яка була змита через підрив ними Каховської ГЕС, тож зараз в окупантів на лівому березі дуже складна ситуація", – повідомила Гуменюк.

Крім того, ЗСУ успішно знищують ворожі склади на лівобережжі Дніпра, це створює снарядний голод, а отже – й зменшується кількість обстрілів на Херсонщині.