ЗСУ продовжують наступальні дії на Півдні, готуючись до форсування Дніпра. У зв'язку з цим ворог посилює обстріл правобережної Херсонщині. Втім, нерідко, окрім шкоди, окупанти самі того не бажаючи роблять для наших захисників "корисну справу" – самоліквідовуються. Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України.

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Неочікувана "допомога"

Наталія Гуменюк зазначає, що на Херсонщині через власну недолугість окупанти часто бомлять самих себе. Так, за словами речниці, 9 серпня росіяни тричі атакували свої позиції.

Намагаючись випустити керовані авіабомби із тактичної авіації на Бериславський район, вони впустили три КАБи просто на себе, на свої власні підрозділи.

Ось у такий спосіб спрацювала друга армія світу,

– підсумувала Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", росіяни останнім часом підтягують нові резерви та випускають по мирних жителях Херсонщини більшу кількість снарядів. Вони намагаються триматися на позначці 60 – 70 обстрілів за добу.

Контрнаступ України триває: