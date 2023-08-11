Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Він наголосив, що в достатній кількості зброї немає ні в кого.

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Необхідна техніка

Українським військовим не вистачає багато броньованої інженерної техніки. Проблема у великій кількості мінних полів, які облаштовують російські окупанти, та укріпленнях. Саме для розмінувань необхідна відповідна техніка, якої наразі не так багато. Тут стали б у нагоді не лише бойові, але й інженерні танки Abrams.

"Інженерні версії Leopard збирали з миру по нитці, а їх однаково виявилося мало. Перед контрнаступом зазначалося про отримання до 100 одиниць спеціальної військової техніки для розмінування. А західні ЗМІ писали, що наші потреби задоволені на 15%", – відзначив військовий експерт.

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Друга потреба – ЗРК малої дальності. У росіян є відповідні системи, оснащені ракетами на 10 – 15 кілометрів. Подібні треба й українським оборонцям, аби збивати ворожу техніку на відповідній дистанції.

У німців був подібний ЗРК Roland, вони його утилізували і продали. У американців були ЗРК для БМП Bradley для боротьби з такими вертольотами, теж від них позбавилися. І де таку зброю брати – питання відкрите,

– сказав Киричевський.

За його словами, наразі ні в кого немає тієї кількості зброї, яка вкрай необхідна українцям для просування зокрема на Півдні. Навіть у Польщі, яка сама посилюється.

"З іншого боку – вольова складова Сил оборони у наступальних діях проти ворога переважає. І, можливо, це дасть виграти час для посилення технікою нашого війська", – резюмував військовий експерт.

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