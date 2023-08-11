Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он подчеркнул, что в достаточном количестве оружия нет ни у кого.

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Необходимая техника

Украинским военным не хватает бронированной инженерной техники. Проблема в большом количестве минных полей, которые обустраивают российские оккупанты, и укреплениях. Именно для разминирования необходима соответствующая техника, которой пока не так много. Здесь пригодились бы не только боевые, но и инженерные танки Abrams.

"Инженерные версии Leopard собирали с мира по нитке, а их все равно оказалось мало. Перед контрнаступлением отмечалось получение до 100 единиц специальной военной техники для разминирования. А западные СМИ писали, что наши потребности удовлетворены на 15%", – отметил военный эксперт.

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Вторая потребность – ЗРК малой дальности. У россиян есть соответствующие системы, оснащенные ракетами на 10 – 15 километров. Подобные нужны и украинским защитникам, чтобы сбивать вражескую технику на соответствующей дистанции.

У немцев был похож на ЗРК Roland, они его утилизировали и продали. У американцев были ЗРК для БМП Bradley для борьбы с такими вертолетами, тоже от них избавились. И где такое оружие брать – вопрос открытый,

– сказал Киричевский.

По его словам, пока ни у кого нет того количества оружия, которое крайне необходимо украинцам для продвижения, в частности, на Юге. Даже в Польше, которая сама усиливается.

"С другой стороны, волевая составляющая Сил обороны в наступательных действиях против врага преобладает. И, возможно, это даст выиграть время для усиления техникой нашей армии", – резюмировал военный эксперт.

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