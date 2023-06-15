Отмечается, что окончание учений будет примерно совпадать с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams Украине от США. Об этом заявил представитель Пентагона.
К теме Украинские военные начали обучение на танках Abrams, – Пентагон
Когда закончится обучение украинских военных на танках Abrams
По словам представителя Пентагона, украинские военные завершат обучение на танках Abrams до конца лета. Окончание учений будет примерно совпадать с ожидаемой осенней поставкой 31 танка M1A1 Abrams Украине.
Сейчас наши военные тренируются в Германии на специально оборудованных танках, а обещанные Abrams находятся на ремонте. Так, 200 украинцев проходят третью неделю учений по 12-недельному плану подготовки.
Украинские защитники отрабатывают индивидуальные навыки, а затем перейдут к тренировкам в составе разных подразделений.
Что известно о танках Abrams / Инфографика 24 Канала
Abrams для Украины
- В мае 2023 года в Германию прибыл 31 учебный американский танк Abrams.
- Уже в конце мая в Германии около 400 военнослужащих ВСУ начали обучение на американских танках M1 Abrams. Ожидается, что обучение будет длиться около 10 – 12 недель.
- Известно, что около 200 военнослужащих будут учиться стрелять и управлять танками, остальная часть – обслуживать.
- Учения проходят в Германии на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе.