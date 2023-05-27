Около 200 военнослужащих будут учиться стрелять и управлять танками, остальная часть – обслуживать. Об этом заявил представитель Пентагона, подполковник Гаррон Гарн.

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Обучение будет длиться около 3 месяцев

Учения начались в Германии на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе. По предварительным данным, обучаться работе с американскими M1 Abrams будут около 400 военнослужащих ВСУ.

Приблизительно один бронетанковый батальон уже начал учиться в пятницу, 26 мая. По словам представителя Пентагона, они будут получать навыки по точной стрельбе и медицине. Также будут проводить тренировки на уровне взвода и роты, а напоследок будут практиковать обучение с участием батальонных подразделений, которые будут противостоять друг другу.

Гарн рассказал, что еще 200 военных начали учиться обслуживать и заправлять американские танки. Обучение будет продолжаться примерно в течение 3 месяцев, 10 – 12 недель.

Представители Минобороны ранее заявляли, что в Германию будет отправлено около 31 танка. Ожидается, что ВСУ на боеспособных танках окажется на поле боя осенью.