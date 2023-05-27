Близько 200 військовослужбовців будуть навчатися стріляти та управляти танками, інша частина – обслуговувати. Про це заявив представник Пентагону, підполковник Гаррон Гарн.

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Навчання триватимуть близько 3 місяців

Навчання почалися у Німеччині на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі. За попередніми данними, навчатися працювати з американськими M1 Abrams будуть близько 400 військовослужбовців ЗСУ.

Приблизно один бронетанковий батальйон вже почав навчатися у п'ятницю, 26 травня. За словами представника Пентагону, вони отримуватимуть навички зі влучної стрільби та медицини. Також проводитимуть тренування на рівні взводу й роти, а наостанок – практикуватимуть великі навчання за участю батальйонних підрозділів, які протистоятимуть один одному.

Гарн розповів, що ще 200 військових почали навчатися обслуговувати та заправляти американські танки. Навчання триватимуть приблизно протягом 3 місяців, 10 – 12 тижнів.

Представники Міноборони раніше заявляли, що до Німеччини буде відправлено близько 31 танка. Очікується, що ЗСУ на боєздатних танках опиниться на полі бою восени.