Оскільки українські військові показали неймовірний результат раніше, скоротивши і так стислі терміни навчання на інших системах, тому опанування винищувачів може зайняти менше запланованого часу. Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Кожного дня українське військово-політичне керівництво запевняло західний світ в необхідності отримання сучасних винищувачів F-16. Саме завдяки цим зусиллям рішення було прийнято, і що швидше це сталося, тим раніше стартує процес підготовки пілотів.

Наші льотчики на старті, аби їхати на ті майданчики, які нададуть різні країни, не обов'язково, щоб вони мали на озброєнні F-16, вони готові навчати, тому що є різні види підготовок,

– додав Ігнат.

Терміни навчання

За даними оцінки військових США, українським пілотам для освоєння винищувачів знадобиться менше, ніж пів року, про що говорилося раніше. За чотири місяці пілоти зможуть опанувати цю техніку, а головне – воювати нею.

Ще пілоти не відправилися на навчання, але фактичний старт уже країни дали.

Тому ми очікуємо на якнайшвидше їхнє повернення. Американці та європейці були вражені навчанням наших зенітників на Patriot, IRIS-T, NASAMS. Хоча навчання було і так екстерном, вони повернулися раніше встановлених термінів,

– зауважив Ігнат.

До того ж західна техніка, як протиповітряної оборони, так і авіаційна, простіша в експлуатації за старі радянські системи, адже багато процесів там автоматизовано.

За словами речника повітряних сил ЗСУ, Україні вистачить ресурсу фахових пілотів, які зможуть поїхати на навчання за західними зразками. Уже сформовані списки тих, хто поїде першою хвилею. Українські пілоти мають уже не лише кількість льотних годин, а й бойовий досвід, і їм потрібно лише адаптувати свої знання до західної техніки.

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