Об этом 24 Каналу отметил офицер ВСУ Тарас Березовец. Он отметил техническую составляющую.

Смотрите также Даже Leopard будут отдыхать: к эффективности Abrams на поле боя будет повышено внимание

Танки для Украины

Танки Abrams превышают всю российскую аналогичную технику, отметил Березовец. Ибо важно то, что внутри этих танков. Они разрабатывались по передовым технологиям стран НАТО, с чем страна-оккупант не имеет ничего общего.

"У нас есть подготовленные экипажи именно под эти танковые батальоны. Они могут быть введены в качестве резервов на направления главных ударов. Это мощная сила", – сказал военнослужащий.

Тарас Березовец о поставках техники для Украины: смотреть видео

Более того, процесс поставки Украине техники не прекращается. По словам военного, ранее наша страна получила партию боевых машин и еще несколько сотен прибудут с осени.

На войне техники никогда недостаточно. Но один танковый батальон – серьезная сила. Она работает не самостоятельно, а по натовским стандартам в связке с БМП, например, теми же Bradle, которые поддерживают их,

– объяснил Тарас Березовец.

Преимущество такого тандема в том, что у Bradley помимо динамики есть еще и серьезные средства поражения. Аналогов такого у России тоже нет.

Танки для Украины: последние новости