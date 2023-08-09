Польша и Тайвань до сих пор не начали получать такие же танки, заказанные по коммерческим контрактам еще в 2021 году. Формирование "танковой коалиции" для Украины стало своеобразным milestone, зафиксировавшим прямо-таки радикальный рост стоимости ОБТ для новых покупателей, после чего, например, ценник на новый Leopard 2 разве что немножко не дотягивает до показателя в 30 миллионов евро за машину.

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Почему Abrams для Украины – без обедненного урана

Почему танки Abrams для Украины будут иметь броню без обедненного урана – тоже есть свои моменты.

Американцы никому не дают Abrams именно с "оригинальной" броней, и даже за любые деньги, и даже австралийцам не дают, не говоря уже о Польше или даже Египте (как гордом владельце единственного за пределами США завода по крупноузловой сборке Abrams).

А с другой стороны, практика контрнаступления ВСУ на Юге показала, что на живучесть танка в современных условиях влияют совсем другие вещи – например, наличие противоминных тралов, отлаженная служба ремонта и эвакуации, достаточный уровень ситуационной осведомленности.

Что самое важное в случае с Abrams для ВСУ

В случае с Abrams для ВСУ важнее не столько броня из обедненного урана, а достаточный уровень защиты от "Ланцетов" для бензовозов, возящих топливо для этих прожорливых танков. Стоит быть готовым, что к успешности применения Abrams на поле боя в Украине будет особенно повышено внимание даже по сравнению с Leopard.

В случае с Leopard 2 в чем-то было "проще", потому что в распоряжении ВСУ оказались танки модификаций A4-A6, в то время как бундесвер уже имеет новейшие A7, а страны Европы стали в очередь за новейшими A8.

А вот сейчас американцы работают над радикальной модернизацией Abrams под индексом Abrams MX, которая призвана решить все проблемы этого танка – избыточная масса, высокая энергоемкость силовой установки, улучшение защиты с установкой "беспилотной" башни и так далее. И очевидно, что на ход этой модернизации будет явно влиять практика использования Abrams в строю ВСУ.

Но в то же время стоит быть готовым, что повышенным вниманием к Abrams на поле боя в Украине будет пользоваться и российская пропаганда.