Про це 24 Каналу зазначив офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він наголосив на технічній складовій.

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Танки для України

Танки Abrams перевищують усю російську аналогічну техніку, наголосив Березовець. Бо важливо те, що всередині у цих танків. Вони розроблялися за передовими технологіями країн НАТО, з чим країна-окупантка не має нічого спільного.

"Ми маємо підготовлені екіпажі саме під ці танкові батальйони. Вони можуть бути введені в якості резервів на напрямки головних ударів. Це потужна сила", – сказав військовослужбовець.

Тарас Березовець про постачання техніки для України: дивитись відео

Ба більше – процес постачання Україні техніки не припиняється. За словами військового, раніше наша країна отримала партію бойових машин і ще кілька сотень прибудуть з осені.

На війні техніки ніколи не достатньо. Але один танковий батальйон – серйозна сила. Вона працює не самостійно, а за натівськими стандартами у зв'язці з БМП, наприклад, тими самими Bradle, які їх підтримують,

– пояснив Тарас Березовець.

Перевага такого тандему в тому, що Bradley крім динаміки має ще й серйозні засоби ураження. Аналогів такого у Росії також немає.

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