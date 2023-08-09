Це 24 Каналу відзначив військовий експерт Роман Світан. Він наголосив на основних перевагах танків після їхнього переобладнання.

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Техніка для України

Відомо, що після ремонту та переоснащення Україна може отримати 30 танків Leopard 1. Тобто 20 могли стати донорами для створення і підтримки основної групи. За словами Романа Світана, компанія Rheinmetall досить сучасно оснастить дану техніку.

Rheinmetall ставить на обвіс танків найновіші системи керування вогнем та тепловізори з цейсівською оптикою – гарна машина вийде. До того ж ми давно використовуємо ходову частину танку Leopard 1 в Gepard – це однакова платформа,

– пояснив військовий експерт.

Це значить, що така техніка більш-менш знайома для наших військових-фахівців і вони зможуть її ремонтувати.

Роман Світан про передачу танків Leopard 1: дивитись відео

Чим швидше Україні передадуть цю техніку – тим краще. Це буде добре підсилення на важливих напрямках фронту.

"Rheinmetall гарна компанія, якщо за щось береться, то ми отримаємо цілий батальйон чудових танків", – додав Світан.

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