Натомість у Росії ставатиме дедалі неспокійніше. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав, що вибухи у Росії відбуватимуться частіше й будуть ефективнішими.

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Нагадаємо, що в першій частині інтерв'ю ми писали про найголовніші здобутки України на саміті в Саудівській Аравії, а також розповіли, чи намагалися там переконати Україну відмовитися від виходу на свої кордони. Більше деталей – читайте за посиланням.

На Сумщині працює гуманітарний коридор з Росією

Нещодавно з'явилася новина, що на кордоні Бєлгородської та Сумської області працює гуманітарний коридор. Як це стало можливим і в якому форматі це відбувається?

Більш детально про це може розповісти Ірина Верещук, яка опікується гуманітарним напрямком. Загалом він нагадує попередні гуманітарні коридори з великою кількістю обмежень, які існували протягом перших місяців бойових дій. Тоді ними виїздили люди з територій, де починались бойові дії.

Це класичний гуманітарний коридор, з обох боків якого стоять озброєні люди. Це не пункт переходу, просто люди хочуть повернутися з зони, де ідуть бойові дії, на українську територію, щоб не залишатись в Росії. Раніше це робили через треті країни, а тепер вийшло домовитись про прямий коридор, який регулюється військовими.

А якщо в Україну попроситься хтось із жителів Бєлгородщини?

Це складно. Єдиний виняток – якщо вони одразу попросяться в легіон "Свобода Росії" або в РДК, або будь-який інший варіант. Якщо буде багато людей, готових до активного спротиву путінському клану, ми дамо можливість громадянам Росії зробити хоч 10 подібних легіонів. Або навіть 84, за кількістю суб'єктів у Росії.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Скоро будуть значні результати на фронті

Українські оборонці зайшли на першу лінію оборони окупантів на Півдні, зазвичай їх три. Є певні успіхи.

Росія, як тільки отримує певну інформацію, то одразу починає на тому напрямку суттєво збільшувати артилерійські спроможності, артилерійський вогонь, авіацію підіймає. Давайте обережно, щоб військові самі вирішували, чи потрібна їм та чи інша інформація.

Я скажу свою особисту думку, бо трохи глибше розумію, що відбувається. І я вкрай оптимістично дивлюся на те, що проходить на лінії фронту сьогодні. Незалежно від публічних дискусій.

Чому вкрай оптимістично? Бо наші просуваються вперед попри все. Росія сконцентрувала величезну кількість ресурсу, величезну кількість мобілізованих. Росіяни мінували, вибудовували інженерні конструкції. Однак на всіх напрямках йдуть активні бойові дії.

Окрім Куп'янського, де йдуть зустрічні бойові дії, бо Росія вважає цей напрямок своїм пріоритетним. Але і там Росія не має ніякого успіху. Навпаки – там теж поступово наші відтісняють ворога, знищуючи величезну кількість ресурсу Росії в бойових зіткненнях.

Тому я вважаю, що це період накопичення ефекту і паралельно йде розмінування та дознищення логістичної інфраструктури. Трошки треба збільшити ресурси, які нам для цього потрібні. Але цей період накопичення ефекту у недалекому майбутньому дасть суттєві результати.

Ми вгризлися на всіх напрямках. Це дуже добре. Немає якихось там пріоритетних напрямків, як би там собі Росія не малювала – є багато напрямків, де наші бригади відпрацьовують дуже і дуже ефективно.



ЗСУ прорвали оборону ворога на Півдні / Генштаб

Тому я з великою повагою ставлюся до хлопців, які відпрацьовують сьогодні по лінії фронту те, що не прописують у підручниках. Всі ці класичні підручники у великій війні України проти Росії виглядають трохи інакше. Потім буде окремий підручник і по ньому зможе воювати лише одна країна у світі – Україна. А всі інші підручники будуть класичними.

Загалом все, що розвивається сьогодні по лінії фронту, дасть дуже і дуже ефектні наслідки вже зовсім скоро. Але давайте обережно коментувати, де і на якому напрямку хто куди заходить і що робить. Бо військові мають про це говорити одноосібно на різних рівнях.

Вибухів у Росії стане ще більше

Ми мало уваги приділили "Оленегорському горняку", який був одним з найбільших у Чорноморському флоті після крейсеру "Москва". Ще вчора щось сталося в Сергієвому Посаді у Росії.

Мені здається, що акваторія Чорного моря поступово перестає бути місцем, де є певне домінування Росії. І його не буде. Про це президент України вже говорив, якщо Росія продовжуватиме атакувати наші портові та зернові термінали, то залишиться у фіналі війни без Чорноморського флоту.

Хоча я думаю, що вона в принципі залишиться без флоту незалежно від того, що вже відбувається. Росія має програти, але програти ефектно. Тобто втратити майже всю свою боєздатність. Залишитися без військової спроможності на певний період. Це буде дуже добре для світу в цілому. Тоді можна буде переформатувати все, що треба переформатувати.

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З точки зору того, що відбувається на території Росії – підриви тощо. За такої інтенсивності війни, очевидно, що вся ця війна буде на території Росії.

Це буде хаотичний процес. Поступово збільшуватиметься кількість Сергієвих Посадів. Це було абсолютно конкретне військове виробництво, це навіть не оптика. Звичайний снаряд, ракети певні тощо. Це все підірвалося.

Безумовно хочу сказати, що українські спецслужби – і ГУР, і СБУ – мають достатньо ефективну мережу в Росії. Можуть цією мережею користуватися. Думаю, що кількість таких інцидентів зростатиме.

Зокрема, зростатиме кількість атак безпілотників. Ви вже щоночі бачите, що туди заходять все більше БпЛА. Зрозуміло, що сьогодні відпрацьовуються системи ППО, вивчається все, робиться розвідка. І поступово ефективність цих ударів збільшуватиметься.

Момент вибуху у Сергієвому Посаді: дивіться відео

Важливо, що це невстановлені безпілотники й Україна не воює на території Росії. Безумовно на території Росії воює сама Росія. Вона сама себе знищить. Це однозначно. Ми лише можемо з вами додатково давати консультативні послуги людям, які говорять про те, як треба знищити Росію росіянами. Не більше, але й не менше. Цим опікують розвідки тощо.

Перейду до головного – хроніки війни. Це ж і є ключова ціль правильного фіналу війни. Не можна дозволяти Росії, як це зробив СРСР, який повністю написав фіктивну історію довоєнного часу перед Другою світовою війною, фіктивну історію Другої світової, фіктивну історію післявоєнного часу тощо.

Тому СРСР не пішов на той же спецтрибунал. Це призвело до величезної кількості інших регіональних воєн. Призвело до величезної кількості проблем у багатьох людей. Щоб цього не було, треба буде написати об'єктивну хроніку війни. А це можна буде зробити тільки, коли Росія програє.

Чи був заколот Пригожина "спецоперацією" Путіна

Тоді буде чітко прописано все, що стосується і Москви, і Владіміра Путіна, і заколота Євгенія Пригожина. Наприклад, за заколот Пригожина там дають додатковий бюджет. Він обнулив репутацію Путіна, вбив пілотів, воєнним маршем пройшовся від Ростова до Москви й отримає за це додаткові державні замовлення. Так, з певною репресією на початку.

Водночас паралельно люди, які пишуть антивоєнні лозунги та виходять на поодинокі пікети, як Володимир Кара-Мурза, – отримують, наприклад, 25 років ув'язнення. Що свідчить про практично повністю зламану державну машину в Росії.

Я ж про що й говорю. З огляду на те, що робить Пригожин, які судові процеси там відбуваються і що говорить Путін, то чому ця країна має перестати в такому вигляді існувати? Ви ж не можете серйозно вважати, що ці люди мають отримати стратегічне право існувати там 5 – 20 років і цю свою маячню продовжувати масштабувати. Треба з цим закінчувати.

Ви згадали про вагнерівців та Пригожина. Була думка, що це міг бути задум Путіна, щоб вичистити свою внутрішню еліту і зрозуміти, хто купиться на цей заколот.

Це дивні заяви. Дико говорити, що це була спланована акція, бо не так працює спланована акція. Адже така "спецоперація" обнулила російську армію, репутацію Путіна, вигнала його на Валдай та показала, що в Росії не існує електоральної підтримки. Усі ж вітали вагнерівців, а не виходили на захист Путіна.

Путін і так міг би виявити тих чи інших генералів з малою лояльністю. Тому що вони між собою спілкуються, щось проговорюють, чимось опікуються. ФСО і ФСБ працюють трошки інакше.

По-перше, Путін би не дозволив, щоб його виставили клоуном. А він був виставлений дуже боязливою людиною, від якої всі відвертаються. Головне – цей заколот показав таким країнам як Китай, що в Росії немає сильної еліти, яка стратегічно управлятиме ще 5 – 10 років і тому немає сенсу на них робити ставку і вкладатися.

Тобто мінусів більше, втрат більше, ніж, наприклад, виявити чи буде Сєргєй Суровікін заступником командувача окупаційних військ. Крім того, Суровікін офіційно спілкувався з Пригожиним. Там було все очевидно і до моменту невдалого заколоту.

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Невдалий заколот показав для нас, західних партнерів і країн Глобального Півдня, що в Росії дуже слабка вертикаль управління, внутрішній контроль. Внутрішньо Росія може воювати проти протестантів і не може проти невеличкої озброєної групи на 5 – 8 тисяч осіб, що може пройти всю центральну Росію і взяти під контроль усі державні інституції. Тому там конкретне завдання, яке Пригожин вирішував.

Пригожин є бізнесменом на крові, який поступово так ескалював ситуацію, що його відстороняли від прийняття певних рішень, позбавляли ресурсу, який був йому гарантований. А це – "понятійна складова" для кримінального угруповання, яке керує Росією.

Зрозуміла мета – Пригожин пішов перехопити гроші. Він не настільки масштабний, щоб перехопити президентську владу. Просто він дуже швидко йшов до Москви, якби він йшов 48 чи 72 години, за цей час було б сформовано певну групу політичних людей, які готові були б забрати президентську владу до своїх рук. А у фіналі Пригожин отримав все, що він хотів.

ПВК "Вагнера" повністю не зруйнована. Так, певні функції вони віддали;

вагнерівці виведені з програної війни;

залишили за собою активи в Африці та продовжують нарощувати там ресурси;

а головне – ПВК "Вагнера" отримала гроші, які їй були винні, і навіть нові замовлення.

Тож вагнерівці "естетично" бравують на кордоні з Польщею. А Пригожин отримує медійну увагу, тобто він увесь в плюсах. Пригожин приїздить у Санкт-Петербург і демонстративно обнуляє репутацію Путіна, коли він проводить там свої переговори з представниками африканських країн. Мовляв, дивіться: хто є я і хто Путін – він у мене на побігеньках.

Яка мета провокацій з мігрантами на кордонах Польщі та Литви

У мене складається враження, що Пригожина відправили до Білорусі не просто так. А от чи наважиться хтось оголосити війну цілому НАТО? Чи в Росії думають, що ПВК "Вагнера" – не їхнє, а значить вони не отримають відповідь?

Будь-яка дієва логістична провокація ПВК "Вагнера" означатиме, що це є провокація Росії. Це державна, а не приватна корпорація. Безумовно за цим стоїть Росія. Хоч репутація Путіна й обнулена, але держава зацікавлена в існуванні бандитського угруповання, яке є міжнародним і виконує зараз певні інформаційно-спекулятивні завдання.

Інша справа чи заходитиме ПВК "Вагнера" на територію НАТО. Найімовірніше, буде відпрацьований сценарій з емігрантами, які декілька років тому звозилися з Близького Сходу і пробували через Білорусь пробратися до Польщі та Литви. Це зараз робитимуть.

Через мігрантські потоки Росія спробує перемістити туди декілька вагнерівських агентів, які мають зайти на територію Польщі і щось там робити. Але це не будуть прямі боєзіткнення тощо.



Польща посилила кордон з Білоруссю / Getty Images

Питання в іншому. Коли всі думають чи давати Україні додаткову зброю, чи викличе це ескалацію. Це не викличе ескалацію, бо вона вже йде тільки через те, що Україні не дають відповідний інструмент. Тому що інструмент Україні – це не про ескалацію, а деескалацію.

Чим швидше ми закінчимо війну і остаточно обнулимо Росію в політичному сенсі, тим швидше не буде більше провокацій на кордонах. Путін розуміє, що він не може переломити хід війни в Україні. Він робитиме дві речі:

провокуватиме інформаційно, влаштовуватиме провокації на кордоні з Польщею чи Литвою;

продовжуватиме атакувати цивільне населення України поки має ракетний ресурс.

Все, що робитиме Путін – очевидно. Єдиний дієвий інструмент сьогодні – деескалація. Вона можлива лише після передачі суттєвої військової допомоги Україні.