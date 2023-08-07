Про це 24 Каналу сказала керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Лінія фронту залишається досить напруженою, оскільки контрбатарейна боротьба триває.

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"Ми продовжуємо зачищати лівий берег і дистанційно винищувати позиції ворога. Росіяни намагаються втримати ту першу лінію оборони, яка була змита через підрив ними Каховської ГЕС, тож зараз в окупантів на лівому березі дуже складна ситуація", – повідомила речниця.

Росіяни знов відчувають снарядний голод

Сили оборони не дають ворогу можливості закріпитись на попередніх позиціях, тримаючи щільний вогневий контроль над всім лівим берегом. Як результат цієї роботи, щодобово знищують до 50 або трохи більше окупантів, два – три ворожі човни та великокаліберні гармати, якими росіяни намагаються обстрілювати Херсонщину.

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"Ворог підвищив кількість обстрілів до 80 – 90, коли їм вдалось прорватись з підвозом боєприпасів, але це тривало лише два дні. Після того були відпрацьовані польові пункти боєпостачання з нашого боку: ми знищили чотири пункти минулого тижня, і росіяни знов відчувають снарядний голод", – мовила Наталія Гуменюк.

Нині окупанти не можуть підтримувати інтенсивність обстрілів, тож кількість обстрілів впала до приблизно 30 протягом бойового дня і 15 – 20 протягом бойової ночі.

Контрнаступ ЗСУ: