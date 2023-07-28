Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Якщо раніше ворог сприймав Херсонщину як те місце, де можна "тихо пересидіти", то тепер і тут стало небезпечно для росіян, та й взагалі безпечного місця для окупантів вже немає на нашій землі.

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"Каховське море абсолютно висохло і станом на сьогодні Дніпро повернулось у невеличке русло. Річище Дніпра змістилося ближче до правого берега, а річки Конка – ближче до лівого, однак це невеличкі ложа річок", – зазначив депутат.

Він наголосив, що Каховське водосховище повністю зникло, а територія, яку воно займало, перетворилась на пустелю.

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Окупанти бояться наступу з боку водосховища

Російські війська побоюються, що ЗСУ можуть почати форсування, тому збільшують свою присутність від Каховки й вище по узбережжю колишнього водосховища. Там зросла кількість військових противника, спостерігається відбудова нових фортифікаційних споруд.

"В окупантів паніка, тому що вони кидають своє підсилення і на узбережжя водосховища, і у район Антонівського мосту, фактично зменшуючи можливість зміцнення на Запорізькому напрямку. У лавах росіян спостерігається певна деморалізація", – мовив Сергій Хлань.

Ситуація у районі Каховського водосховища