Каховське водосховище, яке було підірване росіянами 6 червня 2023 року і яке планує відновити українська влада, втратило більшу частину води. Там, де був Дніпро, тепер земля. І на ній швидко росте трава. Про це повідомили в Укргідроенерго.

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На відео можна бачити, як багато зелені з'явилося там, де була пустка. Раніше у соцмережах з'являлося фото висадженої картоплі на дні Каховського водосховища.

Каховську ГЕС відбудують

Уряд затвердив 18 липня 2023 року експериментальний проєкт із відбудови зруйнованої гідроелектростанції. Спершу проведуть усі необхідні експертизи і детально вивчать пошкодження, завдані станції росіянами. Проєкт триватиме 2 роки, але на будівництво може піти і 10. Вартість відбудови Каховської ГЕС може сягнути 1 мільярда доларів.

В Укренерго зазначають, що відновлення Каховської станції вирішить одразу декілька проблем:

покриє дефіцит води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях;

відновить зрошувальну систему, яка живилась з водосховища;

забезпечить водою ставки охолоджувачів Запорізької АЕС і забезпечить річкове судноплавство Дніпром.

Як указують у відомстві, зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилась приблизно на 14 метрів. Відновлення ГЕС дозволить постачати воду до Криму після деокупації та повноцінно запустити ЗАЕС після деокупації, адже дніпровська вода потрібна для охолодження ядерних реакторів.

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Що відбулося після підриву

Коли росіяни підірвали дамбу, Дніпро, доти стримуваний, швидко розлився. Лівий берег, значно пологіший від правого, кілька днів був під водою. Затопило багато населених пунктів, зокрема Олешки та Голу Пристань, а росіяни не давали українським рятувальникам і волонтерам забрати людей і тварин. Вся Україна збирала допомогу для Херсона, надсилаючи гроші, їжу, одяг.

Згодом вода зійшла – і Каховське ГЕС рекордно зміліло. Там, де раніше було повноводдя, лишилися тільки потічки та озерця. У деяких місцях річку можна перейти пішки.

Після того, як зійшла вода, побільшало роботи у працівників ДСНС і археологів: Дніпро виносить міни Другої світової, які не розірвалися. Також можна знайти артефакти, які раніше були у товщі вод. До речі, це робота для істориків, джерелознавців, музейників – і поліцейських, бо активізувалися чорні археологи.

Підрив Каховської ГЕС – це злочин і екоцид, адже такий учинок росіян порушив баланс у екосистемі. Загинуло багато тварин, зникли деякі види риби, мул із дна понесло далі у Чорне море. Сільське господарство на родючих землях Херсонщини загрожене.